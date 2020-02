von Michèle Widmer

David Cappellini von der Social-Content-Agentur Monami zu Gast beim «Creative Coffee» im Café Plüsch in Zürich-Wiedikon. (Kamera: Edith Hollenstein; Schnitt: Michèle Widmer)

Die Video-App TikTok wurde im Herbst 2016 von der chinesischen Unternehmen ByteDance lanciert. Entstanden ist das Portal aus der App Musical.ly. Im November 2019 erreichte TikTok eine Milliarde monatlich aktive Nutzer weltweit und gehört damit zu den schnellstwachsenden sozialen Netzwerken.

In der Schweiz nutzen laut dem Digimonitor 6 Prozent der 15- bis 24-Jährigen die Anwendung gelegentlich. Immer mehr Schweizer Marken sind auf TikTok präsent. Darunter Migros, Coop, Schweiz Tourismus, die Rhätische Bahn oder das Glattzentrum.

David Cappellini hat die Social-Content-Agentur 2016 gegründet. Aktuell arbeiten 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Monami. Gemeinsam betreut das Team Kunden wie Coop, SRF, Red Bull, Rhätische Bahn oder Burger King. Zuvor war Cappellini Partner bei Storyfilter, Redaktionsleiter von Tilllate und Redaktor bei 20 Minuten.

«Creative Coffee» ist das Videoformat von persoenlich.com. Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils am Standort der Redaktion in Zürich-Wiedikon in der Café Bar «Plüsch», sozusagen im Stammlokal gleich um die Ecke.