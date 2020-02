Nau.ch: Unique Clients um 66 Prozent gesteigert

Nach der heutigen Publikation der Online-Währungsstudie, NET-Metrix Audit, nähert sich das Online Newsportal Nau.ch der Spitzengruppe der Deutschschweizer Online-Medien an. Ein signifikanter Wachstumsschritt in kürzester Zeit, wie es in einer Mitteilung von Freitag heisst.

«Im Vergleich zur ersten Erhebung im vergangenen April ist das eine Steigerung von über 66 Prozent», lässt sich CEO Yves Kilchenmann in der Mitteilung zitieren. «Die stetige Weiterentwicklung und Integration von neuen Funktionalitäten haben sich bei unseren Lesern positiv bemerkbar gemacht.» Die 2,55 Millionen sind der bisher höchste gemessene Wert bei Nau.ch.







«Ein solcher Rekord-Wert bestätigt unsere journalistische Leistung und die Stellung im Markt», so Chefredaktor Micha Zbinden. «Das Zusammenspiel aus online News und Digital-out-of-home ist einmalig und lässt unsere Community weiterwachsen». (pd/lol)