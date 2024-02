Strommangel

Webseiten sollen im Krisenfall gesperrt werden

Bei einer Strommangellage will der Bundesrat die Übertragung grosser Datenmengen im Mobilfunknetz erschweren und gewisse Webseiten sperren. Einen entsprechenden Verordnungsentwurf hat er am Mittwoch in die Vernehmlassung geschickt.

Betroffen wären viel genutzte Plattformen für soziale Medien, Videos und Musik. (Bild: Keystone/DPA/Lukas Schulze)