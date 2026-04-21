FH Graubünden: Wolfgang Schäfer wechselt von Winterthur nach Chur

Publiziert am 21.04.2026

Bei diesem Master-Studium handelt es sich um eine Zusammenarbeit der Fachhochschule Graubünden mit der Universität Freiburg, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Wolfgang Schäfer wird deshalb auch assoziierter Direktor des Instituts für Digitale Kommunikation und Medieninnovation der Universität Freiburg, gemeinsam mit Prof. Dr. Sina Blassnig.

Zuletzt war Schäfer gut sechs Jahre an der Zürcher Hochschule für Angwandte Wissenschaften ZHAW tätig. Dort leitete er am Institut für Marketing Management Forschungsprojekte an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz, Kundenerlebnissen sowie Augmented und Virtual Reality. Zuvor gründete er das Hochschulradio Radio UNiCC der TU Chemnitz. Als Creative Director arbeitete er bei der Werbeagentur W/Brasil in São Paulo unter der Leitung es legendären Werbers Olivetto Washington.

«Die Medien- und Kommunikationsbranche sucht nach innovativen Impulsen, um durch neue Medieninhalte und Geschäftsmodelle aktuelle Entwicklungen wie die Künstliche Intelligenz zu bewältigen und dadurch ihre eigene Existenz zu sichern», wird Schäfer in der Medienmitteilung zu seinem Stellenwechsel zitiert.

Das Joint-Masterprogramm, das die FH Graubünden gemeinsam mit der Universität Freiburg betreibt, soll auf diesen Bedarf ausgerichtet sein. Die Kooperation zwischen einer Fachhochschule und einer Universität ist nach Angaben der beiden Institutionen in der Deutschschweiz einmalig: FH-Absolventinnen und -Absolventen können ohne Passerelle einen universitären Masterabschluss erlangen und sich damit auch für ein Doktorat qualifizieren. Umgekehrt steht Universitätsstudierenden eine stärker praxisorientierte Ausbildung offen. (sda/nil)