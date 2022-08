Der Telekomkonzern Sunrise hat über seine Billig-Marke Yallo ein Angebot für ein kostenloses und werbefinanziertes TV-Angebot lanciert. Unter dem Namen Yallo Free TV ist mit dem von Sunrise im Sommer 2020 gekauften Streaming-Dienst Wilmaa vergleichbar.

Das durch Werbung finanzierte TV-Angebot kann auch von Nicht-Yallo-Kunden genutzt werden. Yallo Free TV ist per Apple TV und bestimmten Android TV-Geräten sowie der Yallo TV Box oder per App und mittels Internetbrowser verfügbar, wie Sunrise am Dienstag mitteilte.



Ebenfalls wie bei Wilmaa würden dabei beispielsweise beim Abspielen von Aufnahmen oder beim Senderwechsel zwei bis fünf Werbespots gezeigt. Anschliessend könne der Sender während 30 Minuten ohne Werbeunterbrechung beliebig oft gewechselt werden, heisst es dazu.



Beim Gratisangebot sei es indes nicht möglich eine Replay-Funktion zu nutzen oder Serienaufnahmen zu programmieren. Getätigte Aufnahmen, die den Angaben nach nur nach einer Registrierung verfügbar sind, werden nach 14 Tagen gelöscht. Ferner sei die Nutzung auf dem Fernseher auf 30 Stunden pro Monat beschränkt.



Sunrise betonte zudem, dass der Streaming-Dienst Wilmaa bis auf Weiteres zur Verfügung stehe, aber zu einem späteren Zeitpunkt ganz durch Yallo Free TV abgelöst werden soll. (awp/sda/tim)