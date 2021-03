Seit ein paar Jahren hinterlässt der in Zug aufgewachsene und in Zürich wohnhafte Illustrator, Künstler und Werber Markus Cavegn seine Spuren im Zürcher Nachtleben. Überall tauchen seine Bilder und Zeichnungen auf, als bittere Kommentare und schwarzhumorige Reflektionen zum Zürcher Zeitgeschehen.

Er kritzelt direkt in der Bar oder im Restaurant auf Papier und koloriert mit Rotwein, Senf, Lippenstift oder Tabascosauce. Was halt so zur Hand ist. Seine Einfälle sind spontane Interventionen. Mal dadaistisch, mal entlarvend direkt, aber stets mit spitzer Feder und extraschwarzer Tusche.

Aus Hunderten von Zeichnungen wurden 108 für den ersten Band ausgewählt. Entstanden ist ein Buch mit 108 Cartoons zum Zürcher Nachtleben. Szenen aus der Szene. Unvergessliche Momente, an die sich am nächsten Morgen niemand mehr erinnert.

Die Jahre 2020 und 2021 sind durch die Corona-Lockdowns jeweils mit Illustrationen vom Atelier angereichert und reflektieren diese Zeit ohne Bar- und Restaurantbesuche mit spitzer Feder.

Das Buch erscheint in einer ersten Auflage von 1000 Exemplaren. Als Hardcover im Format 19 x 26 cm. ES kann über spitzundschwarz.ch bezogen werden. (pd/eh)