Ämtliplan: 20 Minuten produziert eigene Comedyserie

Seit Montag ist der erste, rund siebenminütige Teil der Comedyserie «Ämtliplan» online. Bis am 10. Mai folgt täglich eine weitere Folge. Es handle sich um die erste Webserie, die von 20 Minuten komplett selber produziert wurde, heisst es in einer Mitteilung: Von der Idee, der Entwicklung der Story und des Drehbuchs, über die Organisation, Dreharbeiten bis zur Postproduktion und Publikation seien alle Schritte intern erfolgt. Die Idee stammt von Video-Producer Jan Dino Kellenberger, der auch das Drehbuch schrieb und Regie führte.





Ämtliplan spielt in einer WG, in der vier sehr verschiedene Personen unfreiwillig zusammen wohnen. Giulia, gespielt von Stefanie Alder, ist Lehrerin und von aufbrausendem Charakter. Bojan, verkörpert von Nenad Zezelj, hat internationale Beziehungen studiert und ist der Frauenheld der WG. Jael (Melisa Akgün) studiert Gesang, ist aber eher schüchtern und naiv. Der vierte im Bunde ist Reto (Benjamin Frick). Er ist ein erfinderischer «Kleinunternehmer», der umso mehr Geld verliert, je öfter er sich in neue Projekte stürzt. Konflikte, aber auch persönliche Veränderungen, sind vorprogrammiert.

Neben Jan Dino Kellenberger und den Schauspielern haben folgende Personen mitgewirkt: Helena Müller (Organisation und Regieassistenz), Xavier Mikkelsen (Kamera, Licht und Grading), Gilles Brönnimann (Zweitkamera und Grafik), Raiza Hauser (Make Up und Maske), Fabio Rothlin (Ton), Individual Band (Soundsamples), Alicia Wyss und Silvan Kuster (Assistenz am Set).

«In der jetzigen Zeit fehlen manchmal etwas Abwechslung und Spass im Alltag. Genau das bringen wir unseren Nutzerinnen und Nutzern mit Ämtliplan nach Hause. Dranbleiben lohnt sich – die Serie wird von Folge zu Folge besser», lässt sich Beat Krapf, Head of Video bei 20 Minuten, in der Mitteilung zitieren. (pd/eh)