Chalet Muri: Amanda Lear und Ursula Andress treffen sich in Bern

Grosses Happening in Bern: Der bekannte Berner Event-Manager und Organisator Claudio Righetti brachte am Donnerstag, 27. Juni in seiner Location, dem Chalet Muri, die beiden Siebziger-Jahr-Ikonen Armanda Lear und die Berner Schauspielerin Ursula Andress, das berühmteste James-Bond-Girl aller Zeiten, zusammen.

Armanda Lear hatte sich als Mannequin, Malerin und Salvador-Dali-Muse und vor allem als Disco-Queen weltweit einen Namen gemacht. Righetti kennt die charismatische Künstler seit zwei Jahrzehnten, als er in Bern eine Kunstausstellung von ihr organisierte. Es sei ihm eine grosse Ehre, dass Armanda Lear nun ein weiteres Mal in die Bundesstadt komme, erklärte Righetti gegenüber persoenlich.com.



Zu Ursula Andress hat Righetti eine spezielle Beziehung: Er ist nicht nur einer ihrer engsten Vertrauten, sondern gilt auch als ihr Manager. Die Filmschauspielerin Ursula Andress hatte in ihrer langen Karriere auch mit Elvis Presley, James Dean, Sean Connery und Jean-Paul Belmondo, mit dem sie viele Jahre liiert war, gedreht. Unter den zahlreichen Gästen im Chalet Muri befand sich auch Chansonnier und Sänger Michael von der Heide. (ma)