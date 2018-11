Sechseläuten: Anna Maier kehrt zum Böögg zurück

Am Montag, 8. April 2019, nehmen wieder rund 3500 Zünfter aus der Stadt Zürich mit ihren historischen und farbenfrohen Kostümen, ihren Zunft-Musikgesellschaften und ihren geladenen Ehrengästen am Sechseläuten-Umzug teil. Dabei ist das Ziel der Sechseläutenplatz am Bellevue.

Anna Maier übernimmt für 2019 die Moderation, nachdem sie bereits 2015 und 2016 für Schweizer Radio und Fernsehen im Einsatz war. Unterstützt wird sie dabei vom Zünfter Anthony Welbergen – er kommentiert den Zug der Zünfte seit drei Jahren. Zusammen kommentieren sie die dreistündige Liveübertragung auf SRF 1 sowie auf srf.ch/sechselaeuten.

2017 moderierte Steffi Buchli das Sechseläuten, die später dann zu MySports wechselte. 2018 übernahm Patrizia Laeri. Sie erntete viel Kritik für ihre Moderation. «Laeri Wort zum Sächsilüüte», titelte TV-Kritiker René Hildbrand nach der Liveübertragung.

Das Zentralkomitee der Zünfte Zürichs (ZZZ) lädt seit Jahren einen Gast ans Sechseläuten nach Zürich ein. Im 2019 wird die Bündnis-Stadt Strassburg am Zürcher Sechseläuten mit dabei sein. (pd/cbe)