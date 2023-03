Swiss Music Awards: Annina Frey wird neue Co-Moderatorin

Am Mittwoch, 17. Mai 2023, werden an der 16. Ausgabe der Swiss Music Awards die erfolgreichsten Musikerinnen und Musiker geehrt. Auch in diesem Jahr wieder mit an Bord: «Bauer, ledig, sucht …»-Moderator Marco Fritsche. Der Appenzeller feierte im letzten Jahr sein Comeback als Moderator der Swiss Music Awards, deren ersten vier Ausgaben er bereits in den Jahren 2008 bis 2011 präsentiert hatte, wie CH Media in einer Mitteilung schreibt.

Unterstützung erhält Fritsche in diesem Jahr von Annina Frey. Sie folgt auf Co-Moderatorin Madeleine Sigrist. Bekanntheit erlangte die 42-jährige Frey als langjährige Moderatorin des SRF-Gesellschaftsmagazins «Gesichter & Geschichten». Die ausgebildete Schauspielerin widmet sich nebst ihrer Moderations- und Schauspieltätigkeit seit einigen Jahren verstärkt ihrer grossen Leidenschaft – der Musik. Unter dem Namen «Freya» mischt Annina Frey als Musikproduzentin und DJ im elektronischen Musikbereich mit. (pd/cbe)