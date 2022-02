Blick Winter Awards: Arosa Lenzerheide räumt doppelt ab

Die Blick-Gruppe und Schweiz Tourismus hatten zur Wahl gerufen – und fast alle machten mit. 76 Schweizer Ski-Destinationen kämpften in den letzten Wochen in fünf Kategorien erstmals um die «Blick Winter Awards». Eine Premiere, die auch die Blick-Community begeisterte, wie es in einer Mitteilung heisst. Mehr als 10'000 neue Nutzerinnen und Nutzer hätten sich für die Wahl bei der Login-Allianz OneLog angemeldet – und über 53'000 Stimmen seien für die teilnehmenden Winterziele abgegeben worden.

Als bestes Ski- und Snowboardgebiet und in der Kategorie «Familienfreundlichkeit» räumte Arosa Lenzerheide gleich doppelt ab. In der Kategorie «Klein und fein» freute sich Melchsee-Frutt über den Award. Als bestes «Langlauf»-Ziel überzeugte Goms die Blick-Community. Und in Sachen «Sport und Spass» landete Zermatt-Matterhorn an der Spitze.

Verliehen wurden die «Blick Winter Awards» im Rahmen einer Preisverleihung auf Blick TV von prominenten Laudatoren wie Skilegende Marc Girardelli, Olympia-Silbermedaillen-Gewinnerin Brigitte Oertli, Tourismusprofessor Jürg Stettler, Energieexperte Robert Wendlinger, Schweiz Tourismus-Direktor Martin Nydegger und Blick-CEO Ladina Heimgartner.

«Ich bin beeindruckt, wie viele unterschiedliche Winterdestinationen teilgenommen haben. Das zeigt die Stärke des Schweizer Winters», wird Martin Nydegger, Direktor Schweiz Tourismus, in der Mitteilung zitiert. «Und dass die Blick-Community so zahlreich am Voting teilgenommen hat, ist ein toller Erfolg für die erste Ausgabe der Winter Awards. Ich gratuliere allen Gewinnerdestinationen sehr herzlich.»

Neben dem «Blick Winter Award» profitieren die ausgezeichneten Skigebiete auch von einem Werbevolumen in Höhe von 85'000 Franken, das in allen Kanälen der Blick-Gruppe (Online, TV, Social und Print) eingesetzt werden kann. (pd/cbe)