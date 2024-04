Welttag des Buches: Avatare von Juli Zeh oder Zoe Jenny im Einsatz

Zum bevorstehenden Welttag des Buches hat sich Ex Libris vorgenommen, einem breiten Publikum das Lesen zugänglich zu machen, wie es in der Mitteilung heisst. Dabei bedient sich der Online-Buchhandler dem klassischen Format zur Vermittlung von Literatur: der Lesung. Mit dem Unterschied, dass Ex Libris diese in neuer Form präsentieren wird. Nämlich als immersives Erlebnis und als «Lesathon», bei dem mehr als 30 Autorinnen und Autoren und andere prominente Persönlichkeiten 24 Stunden lang aus Werken lesen werden.

Mitverfolgen kann das Publikum dies von überall per Livestream auf Youtube. Besonders aber ist die neueste Hologramm-Technologie, mittels derer das Publikum an ausgewählten Orten in Chur, Zürich und im Glatt erleben kann, wie holografische Avatare der Autorinnen und Autoren die gelesenen Texte zum Leben erwecken. Für diese Leseaktion arbeitet Ex Libris mit der Agentur BrinkertLück zusammen.



Prominente Autorinnen und Autoren



Eine Reihe von prominenten Autorinnen und Autoren wird am «Lesathon» lesen und dem Publikum Werke vorstellen, darunter die bekannten Schriftstellerinnen Gabriela Kasperski, Juli Zeh und Zoe Jenny, die Journalistin Michèle Binswanger oder der Moderator Beni Thurnheer. Aber auch Booktoker wie Raquel Leila Angehrn (@coffeeandbookpages) sind dabei – Influencer, die ihre Reichweite in den sozialen Medien dazu nutzen, um ihren Followern das Lesen näher zu bringen.

Die Initiantinnen und Initianten von Ex Libris haben auf einen breiten Mix geachtet, um sicher zu stellen, dass für möglichst alle ein passender Programmpunkt zur richtigen Uhrzeit dabei ist – vom Sachbuch bis zur Kurzgeschichte. Die Lesungen werden in der ersten Minute nach Mitternacht des Welttag des Buches, am Dienstag, 23. April, beginnen. «Wir sind glücklich, dass sich so viele klingende Namen begeistern liessen, der Lesergemeinschaft etwas von ihrer Zeit und ihrem Talent zu schenken», wird Sonja Alber,

Marketingleiterin bei Ex Libris, zitiert. (pd/wid)