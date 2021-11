Die Jury des Helmut Schmidt Journalistenpreises hat aus 240 Einreichungen die Preisträgerinnen und Preisträger 2021 ermittelt. Der Preis für herausragende publizistische Leistungen im Wirtschafts- und Finanzjournalismus wird seit 1996 von der ING Deutschland gestiftet und ist mit insgesamt 30'000 Euro dotiert.

Der zweite Preis ging an den Artikel «Wie ein Saueli zum Rollschinkli wird» der NZZ-Journalistin Barbara Klingbacher. In einer Mitteilung vom Freitag heisst es dazu: «Packende und verstörende Story über die Fleischproduktion am Beispiel eines Mastschweins, anschaulich vom Maststall bis zum Kühlregal und darüber hinaus beschrieben.» Die Jury lobe besonders die ausdrucksstarke Sprache des Stücks von Barbara Klingbacher für die Neue Zürcher Zeitung und dessen mitreissende Wirkung. Dazu würden auch die begleitenden Bilder von Christoph Ruckstuhl beitragen.

Der erste Preis geht an «Der Märchenwald» von Tin Fischer und Hannah Knuth (Die Zeit), der dritte Preis an Maja Helmer, freie Autorin für das ZDF. Alle Gewinnerbeiträge und die Preisträgerinnen und Preisträger werden mit Filmbeiträgen online vorgestellt.

Die Preisverleihung zum 26. Helmut Schmidt Journalistenpreis fand am Donnerstag im Literaturhaus in Frankfurt am Main statt. (pd/cbe)