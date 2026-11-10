10.11.2026

Kaspar Vogel

Ich habe meiner Freundin und meiner Mutter acht Logos von Online-Casinos gezeigt. Beide haben noch nie um Geld gespielt. Meiner Freundin kamen fünf davon bekannt vor, irgendwo aus Social Media. Meine Mutter erkannte kein einziges Logo. Fünf zu null. Gleiche Stadt, zwei Welten.

Ich bin 20 Jahre alt und gehöre damit zur ersten Generation, die mit Werbung für Online-Casinos im Social-Media-Feed aufwächst. Für uns ist diese Werbung Alltag, für die meisten Erwachsenen existiert sie kaum, weil ihr Feed anders aussieht. Gemeint sind nicht die bewilligten Schweizer Casinos, sondern Anbieter mit einer Lizenz aus Curaçao.

Rechtlich ist die Lage klar. Online-Casinos ohne Schweizer Bewilligung sind verboten, eine Online-Konzession erhalten nur Schweizer Spielbanken. Auch Werbung für nicht bewilligte Anbieter ist untersagt, es drohen Bussen bis 500’000 Franken. Die Eidgenössische Spielbankenkommission hat bis Ende August 2025 rund 2600 Casinoseiten gesperrt.

Auf dem Papier funktioniert das Verbot. Im Feed sieht es anders aus.

Der bekannte Rapper Drake zeigt oder bewirbt in dreizehn seiner letzten zwanzig Instagram-Reels das Krypto-Casino Stake. Weniger bekannte Influencer bauen eine Runde Blackjack beiläufig in ihre Clips ein, ohne Kennzeichnung. Auf X kursieren Memes mit einem Casino-Logo als Wasserzeichen, und Jugendliche schicken sie freiwillig weiter. Die wirksamste Casinowerbung ist heute jene, die gar nicht nach Werbung aussieht.

Am weitesten geht die Livestream-Szene. Die Plattform Twitch untersagte 2022 das Streamen von Casinos, die weder in den USA noch in einem Land mit ausreichendem Konsumentenschutz zugelassen sind. Rund zwei Monate später ging die Plattform Kick online, gegründet von den beiden Stake-Gründern. Kick lockte Starstreamer mit Verträgen von bis zu 100 Millionen Dollar und verlor laut einer Forbes-Schätzung jeden Monat Millionen. Man stelle sich vor, das Schweizer Fernsehen verbietet Casinowerbung, und ein Casino gründet daraufhin seinen eigenen Sender.

Gegen diese Werbung hat die Schweizer Regulierung wenig in der Hand. Influencer in der Schweiz können wegen Werbung für nicht bewilligte Casinos strafrechtlich belangt werden. Einen Absender wie Drake kann aber keine Schweizer Behörde belangen, und gegen ein Meme im Gruppenchat hilft keine Sperrliste. Der Feed kennt keine Landesgrenze.

Das eigentliche Problem ist die Normalisierung auf drei Ebenen.

Die erste betrifft das Logo: Wer Stake oder Rainbet jeden Tag sieht, empfindet die Namen irgendwann als so vertraut wie Coca-Cola. Die zweite betrifft das Spielen: Früher tauchte Casinowerbung als Pop-up auf halblegalen Piratenseiten auf, heute spielt ein Weltstar vor Millionen von Followern eine Runde. Die dritte betrifft die Schattenseiten: In den Memes wird die Sucht zur Pointe. Zwei Freunde verlieren im Casino 1000 Dollar, und einer meint, das Geld für die Krebsoperation der Mutter sei ja noch übrig. Hunderttausende Likes. Wer oft genug darüber lacht, nimmt den Verlust irgendwann nicht mehr ernst.

Dass es nicht nur unser Feed ist, zeigt eine Umfrage von Casinorating an Zürcher Kantonsschulen vom Sommer 2026. Von den 1102 Befragten hatten 76 Prozent in den 30 Tagen zuvor Werbung für Online-Casinos oder Sportwetten gesehen, 57 Prozent auf Instagram, TikTok oder YouTube. Repräsentativ ist die Umfrage nicht, aber sie zeigt eine Richtung.

Wer in der Schweiz ein Casino betritt, zeigt am Eingang den Ausweis. Geprüft wird, ob man volljährig und nicht gesperrt ist. Im Feed fragt niemand danach. Dort steht das Casino-Video zwischen dem Geburtstagsvideo der besten Freundin und dem nächsten Meme. Machen Sie einen Test: Fragen Sie Ihr Kind, Ihr Patenkind oder Ihre Enkelin, ob sie «Stake» kennen. Und dann fragen Sie, woher.

Kaspar Vogel (20) ist Mitgründer und Redakteur von Casinorating. Zusammen mit Jonathan Rinner vergleicht er die in der Schweiz bewilligten Casinos und beschäftigt sich mit Spielverhalten, Grauzonen, Angebote und darüber, wer wie spielt.

Unsere Kolumnistinnen und Kolumnisten vertreten ihre eigene Meinung. Sie deckt sich nicht in jedem Fall mit derjenigen der Redaktion.

Eine längere Fassung des Beitrags ist auf Casinorating erschienen.