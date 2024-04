Todesfall: Bruno Bührer ist tot

In Schaffhausen ist über Ostern der bekannte Pressefotograf Bruno Bührer kurz nach seinem 88. Geburtstag verstorben. Bührer fotografierte zusammen mit seinem Zwillingsbruder Erich während Jahrzehnten für die Schaffhauser Nachrichten und erreichte damit weit über die Kantonsgrenzen hinaus grosse Bekanntheit.

Ihre Bilder prägten das Bild von Schaffhausen, dessen Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Alltag und gelten – laut Schaffhauser Nachrichten – «als fotografische Chronik einer Epoche». Das Archiv der Bührers ist im Stadtarchiv Schaffhausen archiviert und kann dort digital kostenlos abgerufen werden. Die beiden Zwillingsbrüder wurden 1936 in Schaffhausen geboren, wo sie seit 1961 ein gemeinsames Archiv betrieben. In dieser Zeit haben sie über eine Million Bilder geschossen.

Bruno Bührer liess sich als Dekorateur an der Kunstgewerbeschule Zürich ausbilden und arbeitete anschliessend als Modefotograf in Paris und Zürich. Das Werk von ihm und seines Zwillingsbruders wurde mehrfach ausgezeichnet, so zuletzt vor drei Jahren mit dem renommierten Werner-Amsler-Preis. (ma)