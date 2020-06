«Mit dem Lieblingsbruder werde ich gerne verwechselt», sagt Gion-Duri Vinzenz. Der SRF-Bundeshausredaktor wird im Berufalltag offenbar häufig mit seinem Bruder verwechselt, der ebenfalls für SRF arbeitet. Dies geht aus einem auf Twitter geposteten Video hervor:

Neulich während der Sommersession an der Bernexpo. Klärendes in eigener Sache mit ⁦@CurdinV⁩ von Radio ⁦@SRF⁩. pic.twitter.com/tFOeBIzlnB — Gion-Duri Vincenz (@GionDuriVincenz) June 21, 2020

Curdin Vinzenz ist jedoch nicht am Bildschirm zusehen, daher kennen viele sein Gesicht nicht, wohl hingegen seine Stimme. Curdin Vinzenz ist nämlich Bundeshaus-Redaktor beim Radio. Diesen Umstand thematisieren die beiden Brüder in einem Social-Media-Film, den sie bei der BernExpo gedreht haben, am Rande der Session.

Seit einiger Zeit sind die Mitarbeitenden von SRF angehalten, auch auf Social Media aktiv zu sein. Dabei sollen sie nicht einfach nur Sendehinweise machen, sondern ihre eigene Persönlichkeit ins Spiel bringen (persoenlich.com berichtete). (eh)