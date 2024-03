Wie tickt die Schweiz?: Claudio Zuccolini moderiert neue Show

Wer wirft Batterien gelegentlich in den regulären Abfall? Wer hat schon mal ungefragt das Handy einer Partnerin oder eines Partners durchsucht? Wer hat zu Hause noch einen Notvorrat? «Wie tickt die Schweiz?» offenbart, wie die Schweizer Bevölkerung auf diese und ähnliche Fragen antwortet, heisst es in einer Mitteilung. Die neue Samstagabend-Show von SRF lasse tief in die Köpfe und Herzen von Schweizerinnen und Schweizern blicken, überrasche mit witzigen Gesprächen und mit Antworten zum Nachdenken, Schmunzeln und Staunen.

Im Zentrum der Sendung stehen 100 Menschen – ein Querschnitt durch die Schweizer Bevölkerung – denen Fragen gestellt werden, die ihre Haltung zu verschiedenen gesellschafts- und alltagsrelevanten Themen spiegeln. Drei prominente Zweierteams haben die Aufgabe, bestmöglich einzuschätzen, wie die Personen auf die Fragen antworten. Sie spielen um 10'000 Franken, die an eine gemeinnützige Organisation in der Schweiz gespendet werden. Comedian Nadia Goedhart rätselt gemeinsam mit der Journalistin und Podcasterin Gülsha Adilji. Das zweite Duo bilden Nationalrätin Jacqueline Badran und Sänger Florian Ast. Und SRF-Moderator Rainer Maria Salzgeber tritt mit Influencer Aditotoro an.





«Wie tickt die Schweiz» feiert am Samstag, 16. März 2024, ab 20.10 Uhr auf SRF 1 Premiere. Moderiert wird die Show von Claudio Zuccolini. Der 53-Jährige freut sich auf seine erste grosse TV-Sendung zur Hauptsendezeit: «Eine Show am Samstagabend ist schon etwas Besonderes. Dann sitzen viele Familien zusammen auf dem Sofa vor dem Fernseher – und das weckt bei mir ganz viele Erinnerungen an meine Kindheit.»

Unterstützt wird der Bündner von der Psychologin Sereina Venzin, die die Ergebnisse der Fragen aus wissenschaftlicher Sicht einordnen wird.

Claudio Zuccolini ist am Sonntag, 10. März, zu Gast bei Stefan Büssers «Late Night Switzerland». Dort gewähre er laut SRF «einen exklusiven Einblick in seine neue Quizshow». (pd/cbe)