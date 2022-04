Swiss Press Photo 2022: Das sind die besten Pressefotos

Die Gewinner des «Swiss Press Photo»-Wettbewerbs 2021 stehen fest. In sechs Kategorien wurden je drei Fotografinnen und Fotografen ausgezeichnet.



Die Preisübergabe findet im Rahmen der «Swiss Press Award»-Preisverleihung am 27. April in Bern statt, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Dann wird auch der Hauptgewinner, der Pressefotograf oder die Pressefotografin des Jahres, erkoren. Die Gewinner der Preise für Lokaljournalismus und für die Bereiche Print, Online, Radio und Video werden am 14. April publiziert.



Gewinner der Foto-Kategorie «Aktualität» ist Denis Balibouse von Reuters mit einem Bild des Treffens von US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsidenten Wladimir Putin im Juni 2021 in Genf.



In der Kategorie «Alltag» gewinnt Mark Henley (L?illustré, Swissinfo, Le Temps, Tribune de Genève) den ersten Preis für das Foto, das einen Künstler in Genf während des Coronavirus-Lockdowns zeigt.



Gaëtan Bally (GEO) heisst der Sieger der Kategorie «Schweizer Geschichten" mit Bildern der Alp Flix im Kanton Graubünden, einem «Hotspot der Biodiversität». Joël Hunn (Das Magazin) gewinnt mit einer Aufnahme eines obdachlosen Mädchens in Bern den «Porträt»-Preis.



In der Kategorie «Sport» holt sich Gabriel Monnet (toponline.ch/news) den ersten Platz mit einer Aufnahme des Rollstuhlsportlers Marcel Hug im Regen an den Paralympics in Tokio.



In der Kategorie «Ausland» heisst der Sieger Klaus Petrus (daslamm.ch). Er dokumentierte Fluchtrouten von Migrantinnen und Migranten durch den Balkan.



Die Swiss Press Awards werden von der Fondation Reinhard von Graffenried vergeben. Eine vollständige Auflistung aller Kategorien finden Sie hier. (sda/mj)