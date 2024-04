Freundlich Grüsse wurde vor zehn Jahren, am 1. April 2014, gegründet – zu zweit von Pascal Deville und Samuel Textor in einer Garage. Heute sind es 20 Leute. Das sollte gefeiert werden – und zwar mit Kundinnen und Kunden, Partnern und (Ex-)Mitarbeitenden. Denen also, die Freundliche Grüsse möglich gemacht haben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Ziel war, so zu feiern, wie auch schon vor zehn Jahren: In einem Club, mit Musik, Konzert und Karaoke. Der Club Sender direkt bei der Langstrasse in Zürich war denn auch zum Bersten voll.

Nach einem ausgedehnten Apéro und einer kurzen Ansprache spielte der Zürcher Künstler und Eigengewächs Lil Bruzy, der vor Jahren den Berufseinstieg bei Freundliche Grüsse geschafft hatte, und begeisterte das Publikum – dieses musste bei der Zugabe sogar noch buchstäblich in die Knie. An den Plattenspielern begleitete ihn DJ Mijo, Dj Jay Boogie führte als DJ durch den Abend. (pd/cbe)