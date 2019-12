Viktor Giacobbo

Der Satiriker war ein Schweizermacher

Der 67-Jährige führte eine Scheinehe mit einer lesbischen Ausländerin. Dies gab er in einem Podcast preis.

Sprach in der Olé Olé Bar an der Langstrasse in Zürich über seine Vergangenheit: Viktor Giacobbo. (Bild: instagram.com/yvonne.eisenring)