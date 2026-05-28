Terence Hill: Der Traum vom letzten Western

Publiziert am 28.05.2026

Bekannt geworden mit Italo-Western wie «Mein Name ist Nobody» und als kongenialer Partner von Bud Spencer, steht Terence Hill nun im Kurzfilm «The Socceritos» von Denner wieder im Sattel – gedreht in Spanien, in denselben Kulissen wie einst seine grossen Klassiker (persoenlich.com berichtete). Gegenüber Bild sagt er: «Es war wunderbar, an die Orte zurückzukehren, die mit so viel eigener Geschichte verbunden sind.»

Der Kurzfilm weckt offenbar auch bei Hill selbst alte Sehnsüchte. Seit Jahren träumt er von einem finalen grossen Western als Abschluss seiner Karriere. Zuletzt platzte laut Bild ein entsprechendes Projekt, weil eine Produktionsfirma absprang. Aufgegeben hat Hill den Traum dennoch nicht: «Ich bin noch nicht in die Rente geritten.» (cbe)