Nach zahlreichen Geschichten aus ihrem Liebes- und Sexleben, hunderten von beantworteten User-Fragen, zahlreichen abgelehnten Treffen mit Verehrerinnen und Verehrern sowie einigen Liebesbriefen sei es höchste Zeit gewesen, dass Bloggerin Emma Amour und ihre Freundin Kid Cleo ihre Lieblingsbeiträge in einem Buch zusammenfassten, schreibt Watson in einer Mitteilung.

Kein Geheimtipp mehr

«Das Buch reiht sich in eine der wichtigen Massnahmen, welche wir im Rahmen von Brand Icon mit weiteren Projekten zunehmend stärken werden», wird Tarkan Özküp, Chief Commercial Officer bei Watson, in der Mitteilung zitiert. «Mit Emma Amour und Kid Cleo starten wir das erste Watson Buch unter Sublizenz des AT Verlages, in Besitz von Peter Wanner, unserem Verleger.» Die Texte seien schon lange kein Geheimtipp mehr unter Frauen. Kein Mann gebe es zu, aber jeder lese die Stücke. «Kein Phänomen sondern ein in der Reizüberflutung angenehmes Kino im Kopf.»

Perfektes Mitbringsel

Auf 160 Seiten beantwortet die beliebte Watson-Bloggerin Emma Amour User-Fragen, die viele Kommentare provozierten und kontrovers diskutiert wurden und sie gibt Ratschläge. Gespickt mit den Storys ihrer Bi-BFF Kid Cleo und ihren eigenen Geschichten rund ums Thema Sex, Liebe und Dating, sei das Buch das perfekte Mitbringsel für jeden Single, und für alle Verliebten sei es eine humorvolle Hommage daran, was sie alles (nicht) verpassten, heisst es weiter.

Das Buch «Emma Amour und Kid Cleo – Liebe, Sex und andere Eskapaden» ist ab dem 12. Februar 2021 im Handel und hier erhältlich. Die Kolumne wird regelmässig am Montag und Donnerstag auf Watson veröffentlicht. (pd/lom)