Jung, wild & sexy: Refilled: Die ersten Bilder des Trash-TV-Formats

«Ran an die Möpse!» Mit diesem sexistischen Spruch wurde der damals 18-jährige Cyrill bei «Jung, wild & sexy» bekannt. Das Reality-TV-Format wurde von 2010 bis 2012 auf dem Privatsender 3+ ausgestrahlt.

Nun kommt das Format zurück, wie CH Media an der Screen-up Mitte September verkündete (persoenlich.com berichtete). Am Mittwoch, 9. November 2022, läuten elf junge Frauen und Männer auf dem Streamingdienst Oneplus eine neue «Jung, wild & sexy»-Ära ein. Bei der Neuauflage, dem «Refill» des Kultformats, erlebt die feierwütige Truppe auf Zypern «den Partysommer ihres Lebens», wie es in einer Mitteilung heisst.

Zur Einstimmung werden bereits am 2. November zwei «Best-of»-Folgen der vergangenen Staffeln auf Oneplus veröffentlicht. (pd/cbe)