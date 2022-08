Emma lügt: Die Lügengeschichten einer Achtjährigen

Die zunächst harmlosen und lustigen Lügengeschichten der achtjährigen Emma verwickeln ihre chaotische Familie in einen Diskurs: Was ist wahr? Was ist gelogen? Diese Fragen bringen nach und nach die Lügen der übrigen Familienmitglieder ans Tageslicht. Am Schluss weiss keiner mehr, wer in dieser Familie noch die Wahrheit sagt, und was gelogen ist.

Jede Folge von «Emma lügt» dauert 15 Minuten, spielt an nur einem Drehort und nahezu in Echtzeit. Dank dieses strengen Erzählkonzepts wurden die Folgen in jeweils nur zwei Drehtagen chronologisch gedreht. Mit diesem sogenannten Fast-Fiction-Ansatz konnten auch aktuelle Themen wie beispielsweise die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg Eingang ins Drehbuch finden. «Emma lügt» behandelt gesellschaftskritische Themen, bleibt aber für ein breites Publikum zugänglich und leicht konsumierbar, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

«Es handelt sich bei dieser Serie um das erste Fast-Fiction-Projekt von SRF, das heisst: ein aktuelles Thema so schnell zu entwickeln und zu realisieren, dass das Thema bei der Ausstrahlung noch genügend aktuell ist», sagte Baptiste Planche, Leiter Fiktion bei SRF, in einem persoenlich.com-Interview.

«Emma lügt» wurde von Headautorin Laura de Weck («Lieblingsmenschen») und Autor Thomas Ritter («Private Banking») geschrieben. Bettina Oberli führte Regie («Wanda, mein Wunder», «Herbstzeitlosen»). «Emma lügt» wurde von C-Films und den Produzenten Peter Reichenbach, Martin Joss und Roland Stebler produziert. Als Co-Produzentin fungiert Bettina Oberli sowie Looping Film. Darstellerinnen und Darsteller sind Johanna Bantzer, Martin Vischer, Alma Klingenbeck, Paula Rappaport, Zoë Pastelle Holthuizen, Massimo Rocchi, Marcus Signer, Pablo Caprez, Sabine Timoteo, Luna Mwezi, Luna Vock, Leo Thomas und Emilio Marchisella.

Ausstrahlung SRF 1, Episode 1 bis 6: Sonntag, 11. September 2022, 21.45 Uhr; Wiederholung SRF zwei: Episode 1 bis 6, Mittwoch, 14. September 2022, 20.10 Uhr; Play Suisse: Alle Episoden stehen ab dem 1. September zur Verfügung. (pd/cbe)