Premiere: «Do You Remember Me?» kommt in die Kinos

Der mehrfach nominierte und prämierte Dokumentarfilm «Do You Remember Me?» über Menschenrechte und Schmerz, Vertrauensverlust sowie Vergebung und Achtsamkeit erzählt die Geschichte von Sara Aduse, die als 7-Jährige in Äthiopien beschnitten wurde. Der Film wurde mehrfach an internationalen Festivals nominiert und zuletzt am Vancouver International Women in Film Festival in zwei Kategorien ausgezeichnet (persoenlich.com berichtete).

Mit «Do You Remember Me?» realisiert 20 Minuten erstmals einen Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, wie es in einer Mitteilung heisst. Für den Film hat die Protagonistin Sara Aduse die drei Filmemacherinnen und Filmemacher von 20 Minuten Désirée Pomper, Helena Müller und Murat Temel während zwei Jahren an ihrem Leben teilhaben lassen.

Am 31. März startet der Film offiziell im Kino. (pd/tim)