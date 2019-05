Nach dem Countdown haben Satiriker aus ganz Europa ein Video veröffentlicht, das eine Benefiz-Aktion für die Europawahlen sein soll. Laut dem «Tages-Anzeiger» wurde schon seit Tagen darüber spekuliert, ob der deutsche TV-Host Jan Böhmermann hinter dem Strache-Video steckt (persoenlich.com berichtete).







Nach einem Countdown veröffentlichte das Projekt «Comedians for Worldpeace» das Video, in dem auch der SRF-Satiriker Dominic Deville einen Auftritt hat. Im Tagi-Interview erzählt der Late-Night-Host die Comedians versuchen, «etwas zum besseren zu verändern». Deville weiter im Interview: «Wir wollen auch mal das grosse Ganze angehen – und etwas in der realen Welt zu bewegen.»

Böhmermanns Show «Neo Magazin Royale» hat das Video hochgeladen. Der Song lehne sich an Bob Geldofs «Do they know it’s Christmas an», das er zur Band-Aid-Kampagne von 1984 präsentierte. (log)