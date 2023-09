Neumatt: Dreharbeiten der dritten Staffel sind gestartet

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von «Neumatt» haben begonnen. Das Familiendrama um das Erbe eines Bauernhofs wurde im Writers’ Room wieder unter der Leitung von Showrunnerin Marianne Wendt entwickelt und wird diesmal von Bettina Oberli und Cosima Frei inszeniert, heisst es in der Mitteilung. Gedreht wird in Zürich und Umgebung bis Mitte Dezember 2023.

Die dritte Staffel werde die finale Staffel von «Neumatt» sein und schöpfe nochmals aus dem Vollen. Neben den Herausforderungen der heutigen Landwirtschaft und wie sich die Familie Wyss diesen stellt, werden auch die boomenden Start-ups der Lebensmittelbranche thematisiert, schreibt SRF. Und schliesslich gehte es nicht nur um die Frage, was bei uns auf dem Teller landet, sondern auch was uns emotional nähre und was eine Familie ausmache.

Unter der Leitung von Producerin Jessica Hefti und den Produzenten Reto Schaerli und Lukas Hobi wird die achtteilige Serie von der in Zürich ansässigen Zodiac Pictures Ltd («Die goldenen Jahre», «Räuber Hotzenplotz», «Frieden») produziert. Regie führen Bettina Oberli («37 Sekunden», «Wanda mein Wunder», «Private Banking») und Cosima Frei («Seitentriebe»).

Die Drehbücher wurden unter der Leitung der Showrunnerin Marianne Wendt («Wer wir sind», «Eden», «Zwischen Himmel und Hölle») im Writers‘ Room mit den Autorinnen und Autoren Christian Schiller, Ruth Rehmet, Luisa Ricar, Adrian Spring und Lea Pasinetti entwickelt.

Neben dem oben genannten Cast der Wyss-Familie sind in weiteren Rollen Hans-Caspar Gattiker («Aus dem Schatten – Eine Zeit der Hoffnung»), Martin Vischer («Die Beschatter», «Emma lügt»), Lucy Wirth («Wilder») und Peter Mygind («Dan Sommerdahl – Tödliche Idylle», «Borgen») zu sehen.

«Neumatt» ist eine Produktion von SRF und Zodiac Pictures Ltd. Die Ausstrahlung der dritten Staffel ist für Herbst 2024 auf SRF 1 und Play Suisse geplant. (pd/wid)