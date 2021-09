Energy Air 2021: Ein langersehntes Musikhighlight

Nach mehr als eineinhalb Jahren Konzertpause fand am Samstag wieder ein Energy-Musikevent und damit ein grosser Konzertanlass im Stadion Wankdorf in Bern statt. «Es war einfach der perfekte Abend: Emotionale Momente, wunderschönes Wetter und auch organisatorisch ist alles genau so verlaufen, wie wir uns das gewünscht haben, so dass ein sicherer Event möglich war», bilanziert Energy-CEO Pascal Frei die siebte Ausgabe von Energy Air. Auf der Bühne standen Musikerinnen und Musiker wie Nathan Evans, Gavin James, John Newman, Ofenbach, Ray Dalton, Zoe Wees, Tom Gregory oder Joya Marleen.

Das Energy Air war der erste Grossanlass dieser Art seit dem Start der Corona-Pandemie im März 2020, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Stadion war nur, wer über 16 Jahre alt und getestet, geimpft oder genesen war, und auch das Publikum unter 16 Jahren wurde aufgefordert, sich zu testen und eine Maske zu tragen. Knapp 30'000 Besucherinnen und Besucher wurden ins Stadion gelassen, wie es auf Anfrage von persoenlich.com heisst. Bewilligt gewesen wären wie in den Vorjahren 40'000 Besuchende. Der Event wurde auch live auf energy.ch übertragen. (pd/cbe)