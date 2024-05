ESC: Fast eine halbe Million schaltet SRF ein

ESC

Nemo bringt die Schweiz in den Final

Das Musiktalent hat mit «The Code» am Donnerstagabend im schwedischen Malmö das Publikum überzeugt.

Zum fünften Mal in Folge ist die Schweiz ins Finale des Eurovision Song Contest eingezogen. Nemo überzeugte mit «The Code» am Donnerstagabend im schwedischen Malmö das Publikum. Am Samstag könnte die Schweiz den dritten ESC-Sieg holen.