Gredig direkt: Filippo Leutenegger und Sandro Brotz zu Gast

Seit 30 Jahren wird in der «Arena» diskutiert, gestritten und argumentiert. Wie die politische Diskussionssendung von SRF die mediale Debattenkultur im Land verändert hat und wie gross der Einfluss der Moderationsperson dabei ist, darüber sprechen Filippo Leutenegger und Sandro Brotz mit Urs Gredig am Donnerstag auf SRF 1, wie es in einer Mitteilung heisst.

Weil er überzeugt ist, dass man im Stehen anders diskutiert als im Sitzen, gründete der ehemalige SRF-Journalist Filippo Leutenegger vor 30 Jahren die Sendung «Arena». Forthin wurde an Stehtischen diskutiert und gestritten, das Fernsehstudio wurde zum Schauplatz hitziger Debatten mit Einbezug von Betroffenen sowie Bürgerinnen und Bürger diverser politischer Couleur. Filippo Leutenegger brachte mit der «Arena» neues Leben in die schweizerische Politdiskussion, heisste es weiter.

Seit vier Jahren wird die «Arena» von SRF-Journalist Sandro Brotz moderiert. Inzwischen gehört die «Arena» zum Politikalltag: Die Sendung ist mit Erklärgrafiken, Faktencheck und Einspielern komplexer geworden. Seit Beginn der «Arena» hat sich gemäss Mitteilung aber auch der politische Ton verändert. Schweizer Politik ist angriffiger geworden und die öffentliche Debatte hat sich auf die Sozialen Medien ausgebreitet.

Urs Grerig hat deshalb zu 30 Jahren «Arena» Filippo Leutenegger und Sandro Brotz zum Gespräch geladen. (pd/yk)