Genuss Film Festival: Gary Soskin wird «Zuger Fotograf des Jahres»

Mit der «Soirée Photo» endete am Donnerstagabend das Genuss Film Festival Zug. Passend zum Film «Foodwaste – Was tun?» der Schweizer Regisseurin Michèle Sauvain verwöhnten GaultMillau-Chef Alex Bindig und sein Team vom Restaurant Trübli in Winterthur mit ihren saisonal und lokal geprägten Gerichten.

Unter dem Titel «A Tribute to …» ging der «Genuss Film Award» an den Schweizer Schauspieler und Regisseur Stefan Gubser. Als Träger des achten «Genuss Film Award» wird Gubser die Arbeit einer Jungfilmerin oder eines Jungfilmers während eines Jahres als Mentor begleiten.

Der Zuger Gary Soskin wurde zum «Zuger Fotograf des Jahres» gewählt und damit für sein fotografisches Schaffen ausgezeichnet. Soskin ist in Brooklyn, N.Y, geboren und lebt und arbeitet Fotograf seit vielen Jahren in Zug. Nach über 30 Jahren in Fotostudios rund um die Welt geniesst Soskin heute die frische Luft auf seinen zahlreichen Ausseneinsätzen.

Ausserdem wurde der Fotografin Jennifer Pitton der «Genuss Foto Award» verliehen. Den Nachwuchstalenten Sophia Hegnauer und Selina Briner wurde der «K'werk Foto Award» überreicht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zusammen mit der Werkschau PhotoSchweiz hat das Genuss Film Festival erneut eine Ausstellung mit fünf regionalen Fotografinnen und Fotografen zum Thema «Essen, Trinken, Geniessen» kuratiert. Das Publikum amtete als Jury, die Arbeiten sind ganzjährig im Gasthaus Rathauskeller in Zug ausgestellt. (pd/cbe)