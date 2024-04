Comedy: RTS verliert seinen «YouTube-Millionär»

von Nick Lüthi

Man muss weit nach unten scrollen auf der Bestenliste im YouTube-Comedy-Kanal von SRF bis ein Video von «Late Night Switzerland» erscheint. Die neue Spätabend-Comedysendung mit Stefan Büsser und Sidekick Michael Schweizer erzielt erst bescheidene Werte. «Auf YouTube erreichten alle neun Sendungen der ersten Staffel zusammen – inklusive Kurzvideos – gerade mal 266’000 Aufrufe», schreibt der Tages-Anzeiger.

«Switzerland Second» ist einsame Spitze

Auch die Sendungen und Gags von Dominic Deville, dem Vorgänger von Büsser und Schweizer, zählte nicht zu den Quotenbringern auf YouTube – mit einer Ausnahme. Das Video «Switzerland Second» mit dem Deville die Parole «America First» von Donald Trump parodierte, erzielte den Rekordwert von bisher 13 Millionen Aufrufen. Das ist aber die sprichwörtliche Ausnahme, welche die Regel bestätigt.

Ganz anders sieht das Bild in der Romandie aus. Allein mit den Videos der Comedy-Sendung «52 Minutes» generiert das Westschweizer Radio und Fernsehen auf YouTube regelmässig mehrfache Millionenzugriffe. Das liegt massgeblich an den beiden Köpfen der Sendung. Vincent Veillon und Vincent Kucholl zählen mit ihrer langjährigen und regelmässigen TV- und Online-, und Bühnen-Präsenz zur ersten Adresse für intelligente und lustige Unterhaltung in der Westschweiz und darüber hinaus.

Mit «Suisse» landete er einen Instant-Erfolg

In den letzten knapp vier Jahren setzten die beiden Vincent noch einen obendrauf dank prominenter Unterstützung aus Frankreich. David Castello-Lopes, akademisch ausgebildeter Journalist und Fernsehmacher bei unter anderem Canal+ und Arte, landete mit seiner Rubrik «Suisse» einen Instant-Erfolg.

Bereits das erste seiner Schweiz-Erklärvideos entwickelte sich zum YouTube-Hit mit heute gegen fünf Millionen Aufrufen und 2800 Kommentaren. So viel Zuspruch gab es für fünf Minuten öffentlichen Sinnierens, warum Leute eine superteure Schweizer Uhr kaufen. Keine besonders originelle Frage. Aber die Antwort setzt Castello-Lopes umso origineller um. Mit Monologen, Texttafeln, Gesangs- und Tanzeinlagen vor thematisch passender Kulisse liefert er einen multimedialen Mini-Essay. Nicht nur zu teuren Uhren. Sondern zu allem Möglichen, was die Schweiz ausmacht von der Armee über den Emmentaler bis zur Sauberkeit.

Wie Jan Böhmermann bei SRF

Zehn seiner zwölf für RTS, respektive «52 Minutes» produzierten Miniaturen erzielten zwei oder mehr Millionen Zugriffe auf YouTube, die anderen beiden Videos liegen auch über einer Million. Natürlich half auch seine Herkunft, diese für Schweizer Verhältnisse enormen Werte zu erreichen. Seine Bekanntheit aus Funk und Fernsehen in Frankreich führte auch ausländisches Publikum auf die Videos des Westschweizer Fernsehens. Das wäre bei SRF nicht anders mit einem Gast vom Kaliber eines, sagen wir mal, Jan Böhmermann.

Fortan muss aber auch RTS wieder auf den französischen Helfer verzichten. Vor einer Woche verabschiedete sich David Castello-Lopes unter Applaus vom Schweizer Publikum. Allerdings nur am Bildschirm. Am 22. Juni tritt er mit seinem Bühnenprogramm im Zürcher Volkshaus auf.