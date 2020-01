Swiss Music Awards: Gleich vier Nominationen für Patent Ochsner

Am 28. Februar 2020 werden im KKL Luzern an den 13. Swiss Music Awards (SMA) die begehrtesten Betonklötze des Landes vergeben. Als Topanwärter gilt die Mundart-Band Patent Ochsner, die viermal nominiert ist. Insgesamt hat die Berner Band um Frontmann Büne Huber, die 2020 ihr 30-Jahr-Band-Jubiläum feiert, bereits schon vier Pflastersteine gewonnen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Doppelte Chancen, einen Award mit nach Hause zu nehmen, haben Kunz, Luca Hänni, Loredana und Gölä & Trauffer – sie sind alle in je zwei nationalen Kategorien nominiert. Und auch Stephan Eicher könnte als zweifacher Gewinner hervorgehen. Der Preisträger des diesjährigen «Outstanding Achievement Award» ist auch in der Kategorie «Best Male Act» nominiert. Bei den Nominierten der internationalen Kategorien können Billie Eilish, Capital Bra und Lewis Capaldi in zwei Kategorien auf eine Auszeichnung hoffen.

Die musikalische Vielfalt der Sprachregionen sei ein weiterer wichtiger Aspekt der Förderplattform SMA. So würden in der Kategorie «Best Act Romandie» mit L’Eclair, Makala und Muthoni Drummer Queen Künstlerinnen und Künstler ins Rennen gehen, die es für das Deutschschweizer Publikum noch zu entdecken gelte. Das Gleiche gelte für die Kategorie «SRF 3 Best Talent» mit den Nominierten Sensu, Naomi Lareine und Monet192 (persoenlich.com berichtete). Mit Luca Hänni, Loredana, Stephan Eicher, Stefanie Heinzmann und auch Beatrice Egli sind ausserdem alles Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Genres nominiert, deren Strahlkraft weit über die Landesgrenzen hinausgeht und die auch international erfolgreich mitmischen, heisst es weiter.

Interessierte können bis zum 13. Februar online für seine Favoriten abstimmen. Der Sieger der Kategorie «Best Hit» wird live während der TV Show per Publikumsvoting ermittelt. Bereits zum fünften Mal werden im Namen der Suisa in dieser Kategorie auch die Songwriter geehrt. Moderiert werden die SMA 2020 von Hazel Brugger. (pd/cbe)