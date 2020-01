Swiss Music Award: Diese Acts sind als beste Talente nominiert

Sensu, Naomi Lareine und Monet192: Die drei Nominierten für den Swiss Music Award in der Kategorie «SRF 3 Best Talent» stehen fest, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Bevor per Online-Voting entschieden werde, wer den Award und das Fördergeld von 10'000 Franken gewinnt, treten sie am 30. Januar 2020 live auf in der «SRF 3 Best Talent Show präsentiert von der Bank Cler».



Die drei Nominierten haben alle Chancen, in die erfolgreichen Fussstapfen ihrer Vorgänger zu treten. Steff La Cheffe, Dabu Fantastic, Hecht, Yokko, Lo & Leduc, Damian Lynn, Nemo, Crimer und Marius Bear haben vor ihnen mit dem Jahressieg an den Swiss Music Awards jeweils einen wichtigen Grundstein für ihre Karriere gelegt.



2020 schickt die SRF 3-Jury mit Sensu, Naomi Lareine und Monet192 wiederum drei vielversprechende junge Acts ins Voting-Rennen. «Wir hatten die Qual der Wahl, die Auswahl war mit den Monatssiegern hochkarätig», sagt SRF-Musikchef Michael Schuler laut Mitteilung. «Mit den drei Nominierten können wir aber das vergangene Musikjahr und seinen Zeitgeist perfekt abbilden.»

aus Baden hat im September 2019 ihr Debüt-Album «Embrace» veröffentlicht. Die 27-jährige Electro-Produzentin bricht Klischees der elektronischen Klub-Musik auf und hat eine eigene Musikrichtung kreiert. Naomi Lareine aus Zürich verschmelzt in ihrem Sound Einflüsse aus der ganzen Welt. Die Musikerin schafft eine einzigartige Mischung aus Neo-Soul, R’n’B und Electro-Pop, und veredelt ihre Songs mit einer unglaublich geschmeidigen Stimme.





Mit dem Startschuss zum Voting der Swiss Music Awards präsentieren sich Sensu und Naomi Lareine live vor Publikum in der SRF 3 Best Talent Show am Donnerstag, 30. Januar 2020, im Club Verssai in Zürich. Monet192 könne an diesem Abend nicht dabei sein; er sei mit dem Stuttgarter Rapper Dardan auf Tour und tritt in Hannover auf. Dafür stehen einige bisherige «SRF 3 Best Talent»-Jahressieger wie Marius Bear, Damian Lynn und weitere Überraschungsgäste auf der Bühne.

Die Show wird von 19 bis 22 Uhr live auf SRF 3 übertragen. Wer vor Ort dabei sein möchte: Tickets gibt es nicht zu kaufen, sondern nur via SRF 3 zu gewinnen.



Das Public Voting zu den Swiss Music Awards findet vom 30. Januar bis 13. Februar 2020 statt. Wer den Beton-Klotz zum «SRF 3 Best Talent» und den damit verbundenen Förderpreis von 10'000 Franken gewinnt, entscheidet sich am Freitag, 28. Februar 2020, im Kultur- und Kongresszentrum Luzern.

Das Fördergeld von 10'000 Franken wird von einem der Hauptpartner, der Bank Cler, übergeben. Die Preisverleihung wird live am 28. Februar 2020 ab 20.10 Uhr im TV auf SRF zwei sowie im Radio und online auf den Kanälen von SRF 3 übertragen. (pd/wid)