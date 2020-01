Swiss Music Awards: Hazel Brugger führt durch die 13. SMA

Die 26-jährige Schweizer Stand-Up-Comedienne kennt sich mit Award Shows aus, hat sie als Preisträgerin schliesslich selbst die wichtigsten Auszeichnungen innerhalb ihrer Branche gewonnen: den Deutschen Kleinkunstpreis, den Deutschen Comedypreis, den Swiss Comedy Award und den Salzburger Stier. Nun wechselt sie am 28. Februar 2020 die Seiten und wird Gastgeberin der «Swiss Music Awards» 2020, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Zürcher Unterländerin, die ihre Karriere mit 17 Jahren auf einer Poetry-Slam-Bühne in Winterthur begann, sieht ihre Funktion an der Preisverleihung als «Hebamme für die emotionalen Momente». «Der Abend mit mir wird sicher lustig, aber es wird kein Pointen-Gemetzel sein, denn schliesslich geht es nicht um mich.» Und schon gar nicht gehe es darum, Musikerinnen und Musiker in die Pfanne zu hauen, so die Stand-Up-Comedienne, die einst als «böseste Frau der Schweiz» bezeichnet wurde. «Es gibt natürlich schon Leute in dieser Szene, die man nicht mit Samthandschuhen anfassen sollte. Aber ich werde sicherlich keinem Preisträger oder keiner Preisträgerin eine Torte ins Gesicht werfen.»

Seit Februar 2019 tourt Hazel Brugger durch Deutschland, Österreich und die Schweiz mit ihrem zweiten Soloprogramm «Tropical», über das die FAZ schrieb: «Ihre Show ist eine Messe.» Und die Süddeutsche Zeitung konstatierte: «Ihre eigentliche Qualität liegt im Umgang mit dem Publikum, das sie beobachtet und versteht, wie kaum jemand sonst.» An den SMA wird Hazel Brugger zweifellos auch die Musikschaffenden verstehen, zu denen sie eine besondere Beziehung hat: «Musik ist eine sehr schöne Kunstform. Sie schafft es, in wenigen Minuten sehr viele Emotionen auszudrücken. Ich glaube, dass alle Comedians gerne Musiker wären. Aber sie können nicht genügend gut singen, deshalb erzählen sie Witze.»

Erste Nominierte stehen fest

Luca Hänni mit «She Got Me», Loco Escrito mit «Punto» und Patent Ochsner mit «Für Immer Uf Di» – diese Acts lieferten mit ihren Songs den Schweizer Soundtrack zum Jahr 2019 – und sind gemäss dem offiziellen Reglement der SMA für die Kategorie Best Hit nominiert. Der Sieger wird bei der Preisverle­hung mittels Live-Voting bestimmt. In der Kategorie Best Album dürfen sich Göla und Trauffer, Patent Ochsner sowie Kunz über eine Nomination freuen. Zu den meisterkauften und gestreamten internationalen Tracks gehören «Old Town Road» von Lil Nas X, «Shallow» von Lady Gaga und Bradley Cooper sowie «Someone You Loved» von Lewis Capaldi. Diese Songs sind damit direkt für die Kategorie Best Hit International nominiert. (pd/lol)