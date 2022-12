Mehrfachkrise – existierte dieses Wort vor zwei Jahren eigentlich schon? Jedenfalls bringt der Begriff die aktuelle Situation der Verunsicherung sehr gut auf den Punkt. Selbst auf der normalerweise wohlbehüteten Insel Schweiz sind wir plötzlich mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert: Aus dem Klimawandel ist ein Klimanotfall geworden, unweit von uns wütet in der Ukraine ein Krieg, die Energieversorgung verliert den Nimbus der Selbstverständlichkeit, die Wirtschaft schwächelt und die Pandemie lauert halbverdaut im Hintergrund.

In dieser Zeit, in welcher der Boden unter unseren Füssen gerade ungewohnt stark wackelt, ist Humor wichtiger denn je. Humor hilft, Distanz zu den Ereignissen zu gewinnen. Ein kurzer Moment, um Atem zu holen. Das zeigt übrigens auch die Forschung. Die Bedeutung der Pressezeichnung nimmt damit noch einmal zu. Sie schafft es durch die kunstvolle Verdichtung in Kombination mit humorvollen Wendungen, einen weniger schweren Zugang zu den Themen zu bieten. Der Ernst der Lage bleibt sichtbar, aber trotzdem verdaubar. Die Pressezeichnung schafft so eine Brücke, damit wir die Augen vor der Realität nicht verschliessen.

Die besten Pressezeichnungen im Museum

Dieser meistunterschätzten Form des Journalismus widmet «Gezeichnet 2022 – Die besten Schweizer Pressezeichnungen des Jahres» pünktlich zum Jahresabschluss eine Ausstellung. Das Museum für Kommunikation zeigt vom 16. Dezember 2022 bis zum 26. Februar 2023 die Ernte 2022 versammelt in einem Raum. Hier können die vergangenen zwölf Monate wohldosiert und humorvoll reflektiert werden, inklusive Einblick in die Arbeit hinter den Werken, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dabei sind rund 50 Zeichnerinnen und Zeichner, darunter alle bekannten Aushängeschilder der Branche. Mit ihren insgesamt 200 wichtigsten Zeichnungen blickt die Ausstellung nochmals zurück auf die Herausforderungen, Krisen und Volten der letzten zwölf Monate. Eine ordentliche Portion Humor als Medizin zum Jahresabschluss.

«Gezeichnet 2022» zeigt deutlich, dass die Pressezeichnerinnen und Pressezeichner auf die aktuellen Debatten kreative und pointierte Antworten finden. Mit ihrer Reduktion aufs Maximum schaffen sie eine wichtige Einordnungsleistung. Der satirische Jahresrückblick bietet damit die wunderbare Gelegenheit, um das vergangene Jahr nochmals Revue passieren zu lassen und über die zahlreichen Themen nachzudenken, die auch im nächsten Jahr aktuell sein werden. Für alle, die davon nicht genug kriegen, gibt es zur Ausstellung auch eine 108 Seite starke Buchpublikation. (pd/cbe)