Publiziert am 25.11.2026

Das Freilichtmuseum Ballenberg hat den ersten Schweizer Museumspreis gewonnen. Der Preis stand unter dem Thema «Beste Vermittlung für alle Generationen». Den zweiten Platz belegte das Museum für Kommunikation in Bern, den dritten das Barryland in Martigny. Der Schweizer Museumspass vergab die Auszeichnung erstmals an einer Preisverleihung im Berner Progr.

Der Schweizer Museumspass hat den Preis zu seinem 30-Jahr-Jubiläum lanciert. Er soll in den kommenden Jahren unter wechselnden Themen erneut vergeben werden. Dem Museumspass sind über 520 Museen und Schlösser angeschlossen. Im Frühjahr bewarben sich 36 Institutionen aus allen Landesteilen, eine Jury nominierte daraus 15 Häuser. Bewertet wurden die Fähigkeit, Menschen jeden Alters zu begeistern, das Schaffen generationenverbindender Erlebnisse sowie Barrierefreiheit und Gastfreundschaft. Im Sommer bestimmte das Publikum per Online-Voting den Gewinner.

Der Preis solle ein Zeichen für die Vielfalt und die Leistungen der Schweizer Museumslandschaft setzen, betonte Christina Hanke, Stiftungsratspräsidentin des Schweizer Museumspasses, in der Mitteilung.

Laudator David Vuillaume, Geschäftsführer des Schweizer Heimatschutzes, begründete die Wahl damit, dass auf dem Ballenberg Geschichte für Menschen jeden Alters erlebbar werde. Handwerksaktivitäten, interaktive Führungen sowie Angebote mit Mixed und Augmented Reality eröffneten Zugänge zur Bau- und Alltagskultur. Das Museum verbinde Tradition mit zeitgemässer Vermittlung.

Peter Flück, Stiftungspräsident des Freilichtmuseums Ballenberg, sagte, die Auszeichnung zeige, dass auch historische Themen aktuell sein könnten, wenn man sie anschaulich vermittle. Der Preis gehöre auch den Mitarbeitenden des Museums. (pd/spo)