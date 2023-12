Todesfall: Kabarettist Jürg Randegger ist verstorben

Todesfall

Schauspieler Mike Nussbaum ist tot

Der «Men in Black»-Darsteller ist am Samstag gestorben. Am 29. Dezember wäre er 100 Jahre alt geworden.

