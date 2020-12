Locarno Film Festival: Markus Duffner ist neuer Leiter Locarno Pro

Locarno Pro – der Bereich des Locarno Film Festival, der sich den Filmschaffenden widmet – hat einen neuen Leiter, mit dem die zukünftigen Herausforderungen der audiovisuellen Industrie angegangen werden können. Markus Duffner, der neu ernannte Leiter von Locarno Pro, hat bereits seit mehreren Jahren mit dem Festival zusammengearbeitet und kennt daher die Dynamik und das Potenzial des Festivals sehr gut. Dieses Wissen vereint er mit einem reichen Erfahrungsschatz in der Branche. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Duffner ist Deutscher, in Italien geboren und aufgewachsen, und hat an den Universitäten in Urbino (Literatur-, Kunst- und Kulturwissenschaften) und Bologna (Film und Fernsehen, Multimedia-Produktion) studiert. Seit 2004 hat er Berufserfahrungen im Anzeigenverkauf in der Fachpresse (u.a. Le film français und Cannes Market News, die offizielle Zeitung des Marché du Film) und in der Organisation von Filmmärkten (wie MIA Market, ehemals The Business Street) gesammelt.

Zudem hat er für andere Festivals gearbeitet, unter anderem für das Monte-Carlo Film Festival de la Comédie und das «Voices»-Festival in Vologda in Russland. Seit 2014 arbeitet er mit Locarno Pro zusammen und war für Projekte wie «First Look» und «Match Me!» verantwortlich. Seit 2020 ist er Projektmanager von Heritage Online, einer der innovativsten Plattformen ihrer Art, die Klassiker und Arthouse-Filme digital vertreibt und die er initiiert hat. Ausserdem hat er als Mitbegründer die Plattform VOD Spamflix geschaffen, die 2018 an den Start ging. (pd/lol)