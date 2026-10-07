In eigener Sache: Matthias Ackeret liest an der Frankfurter Buchmesse

Publiziert am 07.10.2026

«persönlich»-Verleger Matthias Ackeret liest diesen Sonntagmorgen um 9.30 Uhr an der Frankfurter Buchmesse auf der Discovery Stage in Halle 5 aus seinem Roman «EVA.». Die Politsatire, die auf gute mediale Resonanz stiess und bereits in zweiter Auflage erschienen ist, handelt von der bekannten TV-Moderatorin Eva, die sich nach einem misslungenen Talk mit dem Schweizer Bundespräsidenten ins legendäre Hotel Belvédère am Furkapass zurückzieht. Dort trifft sie auf ihren langjährigen Bekannten Elon, der sich auf der Flucht vor dem amerikanischen Präsidenten befindet. Inspiriert wurde Ackeret von der langjährigen «Kulturplatz»-Moderatorin Eva Wannenmacher, die auch Namensgeberin des Buches ist.

«Let's Dance»-Siegerin stellt Biografie vor

Am selben Ort tritt am Samstag um 14.30 Uhr die vierfache «Let's Dance»-Siegerin Ekaterina Leonova auf und stellt ihre soeben veröffentlichte Biografie «Bittersüsser Tanz» vor, die ebenfalls im Zürcher Münster Verlag unter der Ägide von Verleger Manfred Klemann, Verwaltungsratspräsident des «persönlich»-Verlags, erschienen ist. Verfasst hat sie die Zürcher Autorin Victoria Pietrobon. Ekaterina Leonova erzählt von ihrer Kindheit in Wolgograd, von ihren Auftritten bei «Let's Dance», aber auch von ihren Juryauftritten in der Sendung «Das Supertalent» an der Seite von Dieter Bohlen. (pd)