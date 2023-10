Medienpreis

Maurine Mercier wird erneut ausgezeichnet

Die RTS-Journalistin hat am Samstag den 30. Prix Bayeux des correspondants de guerre in der Kategorie Radio gewonnen. Die Schweizerin, die auch für France Info arbeitet, war bereits 2022 für ihre Arbeit in der Ukraine ausgezeichnet worden.

Erhält den Prix Bayeux für ihre Kriegsberichterstattung: die 42-jährige Journalistin Maurine Mercier vom Westschweizer Radio und Fernsehen RTS. (Bild: Screenshot RTS)