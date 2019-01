Jastina Doreen Riederer: Miss Schweiz hat Chancen vor Arbeitsgericht

Nach der Freistellung von Miss Schweiz Jastina Doreen Riederer stellt Anwalt Boris Etter infrage, ob die Aberkennung des Miss-Schweiz-Titels überhaupt arbeits- und persönlichkeitsrechtlich zulässig ist. Bei einer Freistellung im befristeten, noch laufenden Arbeitsvertrag gelten der strenge Arbeitnehmerpersönlichkeitsschutz und der Datenschutz uneingeschränkt weiter, sagt er in der «Schweiz am Wochenende».

Anwalt Etter rechnet der geschassten Miss Schweiz reelle Chancen vor Arbeitsgericht aus. Die Medienmitteilung der Miss-Schweiz-Organisation sei eine «mediale Hinrichtung» und gleiche einem rechtlich nicht zulässigen, nachteiligen und vor allem auch noch veröffentlichten Arbeitszeugnis. Vor Arbeitsgericht könne Riederer laut Etter wegen Verletzung des Arbeitnehmerpersönlichkeitsschutzes und Datenschutzes klagen. Als Schaden könnte sie versuchen, entgangene Aufträge geltend zu machen, sagt Etter in der SaW weiter.

Von einer «medialen Hinrichtung» spricht auch Wirtschafts- und Politberaterin Sonja A. Buholzer. «Das zerstört die Karriere einer jungen Frau nachhaltig. Die rechtlichen Punkte des Vertrages als Grund der Trennung sind das eine, deren angemessene, kurze und faire Kommunikation in der Öffentlichkeit das andere», sagte Buholzer gegenüber «Watson». Die Miss Schweiz Organisation sei in ihrem Communiqué viel zu weit gegangen, sei fast geschlossen negativ gewesen und «legt in epischer Breite das Versagen der Miss Schweiz dar».

Krone im Safe

Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Miss Schweiz Organisation die 20-Jährige per sofort freistellt. Als Grund wurden mehrere vertragliche Verstösse genannt, ohne jedoch Details zu nennen (persoenlich.com berichtete). Laut der «Schweiz am Wochenende» moniert ein internationaler Konzern und Sponsor der Miss-Schweiz-Wahl, dass Riederer sich mit Produkten der Konkurrenz zeigte. Die Firma will sich aber nicht offiziell äussern.

Kurz geäussert hat sich die Aargauerin gegenüber der «Schweizer Illustrierten». Sie wolle die Krone nicht kampflos aufgeben – trotz der Absetzung. «Die Krone und alles, was ich von der Organisation bekommen habe, sind bei meinem Anwalt im Safe deponiert», so Riederer. (cbe)