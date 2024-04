Künstliche Intelligenz: Musikstars warnen vor Missbrauch

Mehr als 200 Künstler haben sich in einem offenen Brief gegen den Missbrauch von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Musikindustrie ausgesprochen. Zu den Unterzeichnern des am Dienstag (Ortszeit) in sozialen Medien veröffentlichten Briefes zählen laut der Artist Rights Alliance (ARA) Künstler wie Billie Eilish, Nicki Minaj, Stevie Wonder, Miranda Lambert, Peter Frampton, Katy Perry, Smokey Robinson, J Balvin, Jon Bon Jovi oder R.E.M.

Left unchecked, Al will set in motion a race to the bottom that will degrade the value of our work and prevent us from being fairly compensated for it. This assault on human creativity must be stopped.