Sommerparty: Networking bei Wein, Roastbeef und Salat

von Tim Frei

War es im Vorjahr in der Barfussbar in der Frauenbadi in Zürich noch regnerisch, blieb es dieses Jahr trocken an der Sommerparty des HarbourClub. Folglich sagte Präsident Hans-Peter Nehmer in seiner kurzen Ansprache: «Dieses Mal haben wir Glück. Zudem freut es mich, dass auch einige Medienschaffende dabei sind – und dies, obwohl gleichzeitig der Zürcher Journalistenpreis stattfindet.»

So waren an der Party unter anderem SRF-Moderator Sandro Brotz, Markus Somm, Verleger und Chefredaktor des Nebelspalters, und Peter Hossli, Leiter der Ringier-Journalistenschule.

Nach dem Apéro im und rund ums Rondell auf dem Bürkliplatz dislozierte die Festgemeinschaft traditionell in die Barfussbar in der Frauenbadi. Dort läuteten die rund 100 Gäste bei Wein, Roastbeef, Grillgemüse und Salaten den Sommer bei angenehmen Temperaturen ein.

Zudem präsentierte der HarbourClub fünf neue Mitglieder an der Sommerparty: Tristan Hahn (BlackRock Asset Management), Dominique Nadelhofer (Kühne + Nagel), Ursula Nötzli (TX Group), Philipp Senn (Nagra) und Silja Stofer (Fenaco).