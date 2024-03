Swiss Music Awards: Neues Moderationsduo für die Musikshow

68. Song Contest

Nemo vertritt die Schweiz mit «The Code»

Die Schweiz tritt im zweiten Halbfinale am 9. Mai gegen die Konkurrenz an. So klingt der Song.

