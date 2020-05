TeleZüri-Promisendung: Promitipp Drive mit Social Distancing geshootet

In Zeiten der Corona-Pandemie sind Innovationen gefragt. Entsprechend auch beim Shooting von Promitipp Drive, dem Peoplemagazin von TeleZüri. Die neusten Folgen wurden wegen Corona in einer Stretch-Limousine aufgezeichnet. Damit könne man die gesetzlich vorgeschriebene Distanz von zwei Meter Abstand einhalten, so Initiant Eugen Bumgartner. Diese Massnahme gelte auf weiteres. Die gemietete Stretch-Limousine by Limolux.ch ist für mindestens acht Personen ausgelegt. Moderiert werden die Sendungen von Eugen Baumgartner und Mirjam Jaeger.