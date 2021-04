SwissFoundations: Richard Brogle übernimmt die Geschäftsführung

SwissFoundations, der Verband der Schweizer Förderstiftungen, heisst Richard Brogle als neuen Geschäftsführer herzlich willkommen. In seiner langjährigen Funktion als CEO einer international tätigen Förderstiftung sei Brogle sowohl mit dem schweizerischen Gemeinnützigkeitssektor als auch dem Verband bestens vertraut, schreibt SwissFoundations in einer Mitteilung. Der Vorstand und das gesamte Team seien überzeugt, mit ihm einen sehr gut vernetzten, führungserfahrenen und engagierten Geschäftsführer gefunden zu haben.



Der 49-Jährige ist Ingenieur, Anwalt und hält einen Doktor in Chemie. In seiner bisherigen Laufbahn prägten ihn insbesondere seine Erfahrungen in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. So nahm er an vielen erfolgreichen humanitären Missionen im Auftrag des Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe teil und ist seit 2020 Mitglied der Beratenden Kommission für internationale Zusammenarbeit, deren Mitglieder vom Bundesrat ernannt werden. Er spricht vier Sprachen fliessend und ist mit seiner jungen Familie in der Nähe von Zürich wohnhaft, wo er auch in der freiwilligen Feuerwehr engagiert ist.

Richard Brogle folgt auf Franziska Juch, die ihr Amt aus unvorhersehbaren, persönlichen Gründen per Ende 2020 niedergelegt hatte (persoenlich.com berichtete). Brogle wird seine Stelle am 1. Juni 2021, im Rahmen der SwissFoundations Mitgliederversammlung, antreten. (pd/eh)