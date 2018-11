Insta-Post: Sandro Brotz behält den Durchblick

Lukas Maeder

«Die Fahrer sind sozusagen Cowboys ohne Pferde»

Der Zürcher Fotograf Lukas Maeder hat in seinem neusten Buch den Oldtimer Motocross Club Schweiz porträtiert.

Der Zürcher Fotograf Lukas Maeder hatte schon Stars wie Snoop Dogg oder Kendrick Lamar vor der Kamera. In seinem neuen Buch porträtiert er den Oldtimer Motocross Club Schweiz. Im Interview erklärt er, was ihn an dieser unbekannten Welt besonders fasziniert.

von Marius Wenger