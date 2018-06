Die Alpenreise: «Schweiz aktuell» tourt durch die Alpen

Im Sommer 1863 starten in London vier junge Frauen und Männer zur ersten geführten Tour durch die Schweizer Alpen, diese Reise hat den Tourismus und den Alpenraum verändert. Veranstalter war der Reiseunternehmer Thomas Cook. Mit einem Tagebuch von dieser ersten Pauschalreise in die Schweiz begibt sich Moderator Michael Weinmann auf eine dreiwöchige Entdeckungsreise durch die Alpen. Die Notizen der Schreiberin Miss Jemima bilden den roten Faden für «Schweiz aktuell – Die Alpenreise» und dienen dazu, die gewaltige Entwicklung in den Alpen sichtbar zu machen, wie es in einer Mitteilung von SRF heisst.

Entlang der historischen Cook-Route meldet sich «Schweiz aktuell»-Moderator Weinmann ab dem 16. Juli jeden Tag live mit Gästen von einem Schauplatz und behandelt ein aktuelles Thema, welches heute exemplarisch für die Region oder den Ort steht. Zum Start geht das Sommerprojekt von «Schweiz aktuell» fremd. Die Reise beginnt auf französischem Boden in Chamonix. Während Jahrzehnten war das Alpendorf am Fusse des Mont Blanc das Einfallstor der englischen Touristen in die Schweiz und in vielen Reiseführern stets unter dem Kapitel «Schweiz» zu finden.

Sabine Dahinden im Höhenfieber

1863 führte die Cook-Reise die Teilnehmenden zwar an die Berge heran, aber nicht auf ihre Gipfel. Erstbesteigungen waren in diesem «Goldenen Zeitalter des Alpinismus» anderen Engländern vorbehalten. Mit dem Bergsteigen setzten diese einen Trend, der bis heute anhält – sich aber auch verändert.

Die Publikumsteilnehmenden Sabrina Fischer aus Luzern, Türi Cengiz aus Zürich und Fredi Bosshard aus Münchenbuchsee erleben zusammen mit Moderatorin Sabine Dahinden in der Parallelgeschichte von «Schweiz aktuell – Die Alpenreise» das Bergsteigen, seine Anfänge und die aktuellen Trends in der Höhe. Angeführt von den Bergführern Carla Jaggi und Peter Kimmig begeben sie sich auf drei verschiedene Touren: eine einfache Hochtour auf einer historischen Route, eine anspruchsvolle Hochtour sowie eine Tour, bei der dem boomenden Klettersport eine wichtige Rolle zu kommt.

Cengiz kommt aus der Kommunikationsbranche. Der Zürcher ist Marken-Berater bei Meta Design. Seit vier Jahren sind die Berge und das Wandern für den 35-Jährigen eine grosse Leidenschaft. Den Bergsport hat er als Hobby stetig intensiviert, «Die Alpenreise» sieht Türi Cengiz nun als seinen ganz persönlichen nächsten Schritt als Bergsportler.

Im Gegensatz zu vorgängigen Sommerspecials von «Schweiz aktuell» ist die «Die Alpenreise» kein Living-History-Projekt. Zum Einsatz kommt Bergausrüstung von heute. Die Geschichte dient aber auch in diesem Sommer dazu, den Blick für die Gegenwart zu schärfen.

«Die Alpenreise» wird montags bis freitags, vom 16. Juli bis 3. August, auf SRF 1 ausgestrahlt. (pd/cbe)