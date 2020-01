Die Kurzdokumentation «Snowciety» vom Regisseur Kris Lüdi wurde am Abend des 11. Januar am Vimeo Festival and Awards in New York als «Best Video of the Year» in der Kategorie Action Sport ausgezeichnet.

Snowciety from HILLTON on Vimeo.

Der Film wurde für die starke visuelle Gegenüberstellung der St. Moritzer Luxuswelt und der einheimischen Snowboard-Szene gelobt, heisst es in einer Mitteilung dazu.

Vimeo ehrte die Kurzdokumentation bereits im Juni 2019 als «Staff Pick of the Month». Nun durften Kris Lüdi (Regiesseur), David Müller (Produzent) und Daryl Hefti (Kameramann) den Preis für den besten Film des Jahres entgegennehmen. (pd/wid)